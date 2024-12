Infortunio Jovic, il serbo è tornato a Milanello! Ha messo nel mirino quella partita, ecco quando vuole rientrare

Infortunio Jovic, il centravanti serbo è tornato a Milanello e ha messo nel mirino la Supercoppa Italiana di gennaio per il rientro

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan c’è stata un’importante novità.

Ieri niente allenamento, ma molti giocatori si sono comunque presentati a Milanello per qualche esercizio in palestra. La novità è rappresentata dal ritorno di Jovic che, dopo l’operazione a Belgrado per rinforzare il canale inguinale sinistro (e debellare la

pubalgia), ha iniziato le terapie. L’obiettivo di Jovic è quello di essere disponibile per la Supercoppa Italiana dei primi di gennaio.