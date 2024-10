Infortunio Jovic, Milan indispettito col serbo! Quella decisione non è proprio andata giù ai rossoneri

Infortunio Jovic, il serbo out con l’Udinese per il riacutizzarsi della pubalgia: Milan indispettito con l’attaccante

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, nella gara di ieri sera vinta dal Milan per 1-0 contro l’Udinese non è passata inosservata la tribuna di Luka Jovic. Nessuna esclusione punitiva in questo caso ma il riacutizzarsi di una pubalgia che ha impedito all’ex Fiorentina di essere tra i convocati.

Il club rossonero tuttavia è abbastanza indispettito con l’attaccante, che veniva già da un piccolo problema muscolare che gli aveva fatto saltare la trasferta di Firenze, per aver deciso di giocare entrambe le gare con la Serbia.