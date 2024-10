Infortunio Jovic, assist della Serbia al Milan? Fonseca incrocia le dita, ha un’idea in mente

Infortunio Jovic, assist dalla Serbia al Milan? Fonseca spera di riaverlo a disposizione, può recuperarlo per l’Udinese

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Luka Jovic, che ha saltato per un piccolo infortunio la gara contro la Fiorentina, è stato convocato dalla Serbia per gli impegni in Nations League ma Fonseca spera di riaverlo subito a disposizione.

Il tecnico del Milan infatti vuole recuperarlo a tutti i costi per la gara contro l’Udinese visto che con ogni probabilità Abraham sarà destinato ad una panchina punitiva per i fatti di Firenze. Prossime ore decisive.