Infortunio Gabbia, tegola per il Milan! I rossoneri hanno una speranza, cosa filtra sul centrale

Infortunio Gabbia, tegola per i rossoneri: il centrale si ferma e spera di recuperare per la sfida contro il Real Madrid

Come riportato da Tuttosport, in casa Milan c’è grande apprensione per le condizioni di Matteo Gabbia, fermatosi ieri per un problema al polpaccio. Il classe ’99 salterà sicuramente la gara di domani contro il Napoli e quella di sabato contro il Monza.

Gabbia rientrerà certamente per la sfida col Cagliari ma Fonseca spera di riaverlo a disposizione per la gara dei primi di novembre in Champions League contro il Real Madrid.