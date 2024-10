Infortunio Gabbia, arriva l’annuncio di Fonseca sulle condizioni del difensore del Milan: i dettagli

Infortunio Gabbia, arriva l’annuncio di Fonseca sulle condizioni del difensore del Milan che ha saltato il match con l’Udinese

Gabbia ha saltato Milan Udinese a causa di un infortunio, lasciando il posto da titolare a Pavlovic. In conferenza stampa Fonseca ha fatto un annuncio sulle condizioni del difensore.

LE CONDIZIONI DI GABBIA – «Ha avuto un piccolo problema al polpaccio ieri, non ha niente di speciale. Ma non era sicuro e noi abbiamo deciso di non rischiarlo».

