MN24 – Infortunio Florenzi, la novità da Milanello fa felice Conceicao: cosa è successo oggi

Infortunio Florenzi, il terzino rossonero si è allenato oggi per la prima volta in gruppo dopo il lungo stop: le ultime da Milanello

Come appreso da Milannews24, Alessandro Florenzi, terzino del Milan, si è allenato per la prima volta in gruppo a Milanello dopo il brutto infortunio al ginocchio patito la scorsa estate contro il Manchester City.

L’ex Roma a questo punto potrebbe strappare la convocazione per la sfida di sabato pomeriggio contro il Lecce. La rifinitura di domani sarà decisiva per la scelta di Sergio Conceicao.