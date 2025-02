Infortunio Florenzi, luce in fondo al tunnel per il terzino rossonero! L’ha detto a Conceicao

Infortunio Florenzi, il terzino italiano è prossimo al rientro: l’obiettivo è essere a disposizione di Conceicao per la gara col Lecce

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è in arrivo un’importante schiarita in casa Milan per quanto riguarda la situazione infortunati. Alessandro Florenzi, assente dalla scorsa estate, Loftus-Cheek e Walker vedono finalmente il rientro in campo.

I tre salteranno le due sfide di questa settimana contro Bologna e Lazio ma torneranno regolarmente a disposizione di Conceicao per la sfida dell’8 marzo contro il Lecce.