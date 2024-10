Infortunio Florenzi, c’è un obiettivo per il recupero del jolly: la situazione

Infortunio Florenzi, servirà ancora qualche mese per rivedere il jolly ex Roma a disposizione del Milan. Situazione e tempi di recupero

Servirà ancora qualche mese per rivedere Florenzi a disposizione del Milan di Fonseca dopo il grave infortunio al ginocchio destro rimediato in estate.

Stando a quanto reso noto da Tuttosport, infatti, il jolly ex Roma potrebbe rientrare per gennaio. E’ questo l’obiettivo per il recupero del giocatore che in questi giorni sta svolgendo delle terapie di rialibitazione ad hoc.