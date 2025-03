Infortunio Emerson Royal, Conceicao sorride! Rientro vicino, la novità da Milanello non lascia dubbi

Infortunio Emerson Royal, il terzino rossonero è pronto al rientro in gruppo: il brasiliano sta lavorando nella vasca di sabbia a Milanello

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan si avvicina il rientro in campo anche di Emerson Royal, ultimo calciatore rossonero attualmente infortunato e fermo dalla gara contro il Girona dello scorso gennaio in Champions League.

L’ex Tottenham sta infatti lavorando nella vasca di sabbia a Milanello e ad aprile tornerà in gruppo. Il futuro invece è ancora tutto da scrivere.