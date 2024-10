Infortunio Chukwueze: il nigeriano del Milan si ferma e torna a Milano! Cosa è successo

Infortunio Chukwueze, prosegue il momento negativo del nigeriano del Milan: problema accusato contro la Libia, torna a Milano

Chukwueze ha rimediato un infortunio al termine della partita disputata con la sua Nigeria contro la Libia. A riferirlo è PoojaMedia.

Per il centrocampista del Milan potrebbe trattarsi di un infortunio al bicipite femorale. Chukwueze tornerà a Milano per gli accertamenti del caso e per capire l’entità del problema fisico. Quel che è certo è che il suo momento negativo prosegue…