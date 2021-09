Infortunio Chiesa: è in forte dubbio per la gara contro il Milan, ecco le ultime sulle condizioni dell’esterno

Infortunio Chiesa: l’ex viola ha saltato le ultime due sfide della Juventus: l’esterno azzurro ha saltato la gara di Serie A contro il Napoli e quella di Champions contro il Malmoe per un fastidio all’adduttore. Nessuna lesione ma come ha detto Allegri Chiesa non si sente sereno.

Nel frattempo l’attaccante bianconero si allena in gruppo insieme al suo compagno di reparto Federico Bernardeschi (con una fasciatura al ginocchio sinistro).