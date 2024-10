Infortunio Calafiori, che tegola per l’ex obiettivo del Milan! Arsenal e non solo in ansia

Infortunio Calafiori, bruttissima tegola per il difensore dell’Arsenal ed ex obiettivo di mercato del Milan. La situazione

Vittoria amara per l’Arsenal contro lo Shakhtar. Al 27′ della ripresa infatti si ferma Riccardo Calafiori, accostato in estate anche al calciomercato Milan: brutta torsione innaturale del ginocchio per l’ex Roma e Bologna che è costretto ad uscire.

In giornata saranno effettuati i risultati medici per verificare l’entità del danno, ma difficilmente ci sarà per il derby contro il Tottenham. Sono ore decisive.