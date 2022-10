Infortunio Calabria, Milan preoccupato: si teme rientro nel 2023. Oggi il verdetto degli esami strumentali

Come riporta La Gazzetta dello Sport oggi il Milan capirà quanto grave è l’infortunio di Davide Calabria: gli esami strumentali ai quali il giocatore si sottoporrà in mattinata chiariranno l’entità del guaio al flessore destro che lo ha fermato l’altra sera.

L’impressione a caldo, con Davide che si toccava la parte posteriore della coscia e l’uscita di scena in barella, non prometteva bene. Così come le parole di Pioli nel post partita: «Credo si tratti di un infortunio abbastanza serio». Per capirci, si va da uno stiramento a una lesione più grave come ad esempio uno strappo. Per questo al Milan incrociano le dita, anche se una cosa è sicura: non si tratterà di uno stop da un paio di settimane, c’è il forte rischio che Calabria possa rimanere fermo fino all’inizio del 2023.