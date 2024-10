Infortunio Bennacer, quando potrà tornare in campo il centrocampista? Le ultimissime

Infortunio Bennacer, quando potrà tornare in campo il centrocampista algerino? Le ultimissime notizie sui rossoneri

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, circa un mese fa ha rimediato un infortunio gravissimo con la sua Nazionale. Durante un allenamento, infatti, ha incassato una lesione terzo grado al polpaccio.

Questo brutto infortunio gli è costato un’operazione delicata che, ancora, lo terrà fuori per circa per i prossimi tre mesi. In questo lasso di tempo, dunque, i centrocampisti presenti all’interno della rosa del Milan dovranno stringere maggiormente i denti.