Infortunio Bennacer, l’algerino brucia le tappe! Fissato il rientro, Fonseca sorride

Infortunio Bennacer, il centrocampista algerino può bruciare le tappe: fissato il rientro, ecco quando tornerà a disposizione

Come riportato dal Corriere dello Sport, in casa Milan si stanno monitorando con grande attenzione le condizioni di Ismael Bennacer.

Il giocatore si trova ora al caldo del Qatar a lavorare con un preparatore dedicato. Tra circa un mese, l’algerino comincerà ad allenarsi a Milanello con sessioni personalizzate, per poi inserirsi in gruppo a inizio gennaio. L’obiettivo dello staff medico milanista è di rimetterlo a disposizione di Fonseca per fine gennaio.