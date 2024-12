Infortunio Bennacer, arriva l’annuncio che tutti i tifosi aspettavano! Fissato il rientro

Infortunio Bennacer, l’agente del centrocampista algerino ha annunciato l’imminente ritorno in campo dell’ex Empoli: le dichiarazioni

Intervistato da Radio Sportiva, l’agente di Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, ha annunciato l’imminente ritorno in campo dell’algerino ex Empoli. Bennacer dovrebbe tornare a disposizione per la gara con la Roma o al massimo per la semifinale di Supercoppa Italiana. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Rientro? Siamo vicini, ci siamo. L’assenza è stata lunga, ci vuole tempo e serve aspettare che recuperi. Con calma. Non prevedo cambi da parte del Milan su di lui, non vedo necessità».