Infortunio Bennacer, dai giovani al mercato: TUTTE le IDEE di Fonseca per sostituire il centrocampista. La situazione

In attesa di conferme ufficiali in casa Milan c’è ansia per le condizioni di Bennacer dopo l’infortunio al polpaccio rimediato con l’Algeria. In caso di lungo stop, infatti, Fonseca dovrà trovare il modo di sostituirlo e rimediare alla sua assenza, visto che nel reparto di centrocampo, dopo le partenze di Adli e Pobega, ci sono Fofana, Musah, Reijnders e, all’occorrenza, Loftus Cheek.

Un’idea nell’immadiato potrebbe essere quella di promuovere dal Milan Futuro alla prima squadra il giovane Silvano Vos. Sul mercato, invece, potrebbe riprendere quota la pista Rabiot che è svincolato, ma che non potrebbe giocare la Champions League.