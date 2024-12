Infortunati Milan, Fonseca trema! Senza di lui media punti horror. Clamorosa statistica

Infortunati Milan, Paulo Fonseca preoccupato dalla media punti rossonera in assenza di Christian Pulisic. Clamorosa statistica

Come riportato da calciomercato.com, la media punti del Milan senza Pulisic in campo preoccupa Paulo Fonseca:

PAROLE – «Il territorio è inesplorato, come detto, ma qualche indizio in questi due anni di esperienza italiana per Capitan America ci danno già una linea guida importante. Escludendo la gara di Coppa Italia stravinta contro il Sassuolo (in cui comunque è sceso in campo per 45 minuti), infatti, nella stagione 2024/25 Pulisic è partito dalla panchina soltanto in due occasioni per colpa di un’influenza pre-Napoli e di una botta la polpaccio pre-Juventus. Nel primo caso arrivò un pesante ko per 2-0 a San Siro, nel secondo, sempre in casa, un bruttissimo e sterile 0-0. E nel corso della prima stagione italiana con Pioli in panchina? Il copione non cambia con le due gare saltate per intero per un problema alla coscia contro Udinese e Lecce che portarono ad una sconfitta casalinga per 1-0 e un pareggio per 2-2 in trasferta. Pulisic non è un equilibratore, i dati lo dimostrano ed è chiaro, ma sicuramente è il più completo fra i giocatori offensivi che ha Fonseca a disposizione. Riuscirà il Milan a sbloccarsi anche senza di lui?».