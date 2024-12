MN24 – Infortunati Milan, il punto su Chukwueze, Loftus-Cheek, Musah, Leao, Pulisic e Okafor verso la Juve: ultime

MN24 – Infortunati Milan, il punto su Chukwueze, Loftus-Cheek, Musah, Leao, Pulisic e Okafor verso la Juve in Supercoppa Italiana: ultime

E’ lunga la lista degli infortunati del Milan in vista della semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juve di venerdì 3 gennaio.

Come appreso da Milannews24, Chukwueze resterà a Milanello con Florenzi e Okafor. Loftus-Cheek e Musah sono in fase di recupero e partiranno per l’Arabia Saudita, così come Leao che Leao proverà fino all’ultimo a recuperare dopo l’infortunio rimediato col Verona. Pulisic, infine, ha lavorato in gruppo e quindi è da considerarsi di nuovo a disposizione del Milan.