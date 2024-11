Infortunati Milan, tabella rispettata! Rientra contro di loro, non ci sono più dubbi

Infortunati Milan, rispettata la tabella per il rientro di Matteo Gabbia: il difensore ci sarà contro la Juve dopo la sosta

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan si sta pienamente rispettando la tabella di marcia per il rientro di Matteo Gabbia, infortunatosi prima della gara poi persa a San Siro contro il Napoli.

Gabbia anche ieri, nel giorno di riposo per i rossoneri, ha continuato le cure a Milanello: salterà la sfida di sabato col Cagliari ma sarà regolarmente a disposizione di Paulo Fonseca per la sfida contro la Juve del prossimo 23 novembre.