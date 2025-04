Infortunati Milan, Conceicao incrocia le dita! Ci sarà con l’Atalanta? Le ultimissime

Infortunati Milan, Sergio Conceicao incrocia le dita rispetto alla presenza di Mike Maignan contro l’Atalanta: prossimi giorni decisivi

Come riferito da Tuttosport, in casa Milan si sta seguendo con grande attenzione l’evoluzione delle condizioni fisiche di Mike Maignan dopo il brutto scontro con Alex Jimenez venerdì sera contro l’Udinese e gli esami di ieri che hanno escluso ulteriori complicazioni.

Maignan dunque riprenderà gradualmente gli allenamenti in questi giorni ma solo tra venerdì e sabato si scoprirà se potrà essere regolarmente in porta nella sfida di Pasqua tra Milan e Atalanta. In ogni caso Maignan sarà disponibile per il derby di Coppa Italia contro l’Inter del prossimo 23 aprile.