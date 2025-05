Infortunati Milan, Conceicao lancia l’allarme in conferenza stampa! In tre salteranno il Genoa

Infortunati Milan, Sergio Conceicao, tecnico dei rossoneri, ha fornito importanti aggiornamenti sulla situazione dell’infermeria rossonera

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Milan, Sergio Conceicao, tecnico dei rossoneri, ha annunciato:

FORMAZIONI TITOLARE E JOVIC – «Questa continuità e costanza che dobbiamo avere in squadra col nuovo modulo, lavoriamo giorno dopo giorno su questo: a livello difensivo, offensivo, a livello di equilibrio. I giocatori cominciano a conoscere meglio quello che vogliamo noi nella dinamica della squadra. Poi ci sono i contrattempi, magari per domani può arrivare qualcosa così com’è successo con Jovic a Venezia. Il mio sentimento è che tutti sono importanti, conto su tutti. Sono preparati per giocare, fiducia per tutti. Jovic sta meglio, ha fatto tre allenamenti con noi. Abraham si è fermato per un problema fisico: lui, Bondo e Sottil».

