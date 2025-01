Infortunati Milan, per la finale di Supercoppa con l’Inter: sospiro di sollievo per Conceicao

Infortunati Milan, ottime notizie per il tecnico dei rossoneri in vista del derby valevole per la finale di Supercoppa Italiana

Ottime notizie per mister Sergio Conceicao, con il rientro di Matteo Gabbia (andrà in panchina questa sera) non avrà alcun assente legato agli infortunati.

Stando a quanto riportato da Sport Mediaset, i rossoneri per Inter-Milan avranno tutti gli effettivi a disposizione. Il tecnico del Diavolo può quindi tirare un sospiro di sollievo anche in vista dei prossimi impegni di Serie A.