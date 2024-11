Infortunati Milan, Fonseca fa partire il conto alla rovescia: fissato il rientro, lo riavrà... Ultimissime

Infortunati Milan, Fonseca aspetta Ismael Bennacer: rientro del centrocampista algerino previsto per i primi di febbraio

Come riportato da calciomercato.com, in casa Milan è stata fatta una tabella precisa per quanto riguarda il ritorno di Ismael Bennacer:

PAROLE – «Tra i grandi assenti del Milan in questa stagione c’è Ismaël Bennacer. Non per colpa sua, chiaro: il centrocampista algerino ha subìto un grave infortunio al gemello mediale del polpaccio destro, lesione di terzo grado con la conseguente operazione alla quale si è sottoposto a metà settembre per la riparazione del muscolo. Il giocatore sta lavorando in Qatar con un preparatore che lo segue passo per passo, la speranza è quella di riaverlo a Milanello tra circa un mese per lavorare individualmente, con l’obiettivo di essere inserito in gruppo per fine gennaio. Questi sono gli step programmati, salvo ricadute. Bennacer potrebbe tornare a disposizione per la seconda parte della stagione, quasi un nuovo acquisto sul quale fare affidamento in un periodo durante il quale i rossoneri avranno tanti impegni. La priorità in casa Milan è quella di evitare di affrettare troppo i tempi: lo staff medico ha imposto massima cautela, soprattutto per un giocatore che ultimamente è stato spesso alle prese con problemi fisici».