Indagine Ultras Milan, comunicato social della Curva Nord dell’Inter: il contenuto

Indagine Ultras Milan, il comunicato della Curva Nord dell’Inter: «Travolti da un’ondata di fango senza precedenti, non tollereremo…».

Nuove novità riguardo l’indagine ultras Milan e Inter. Attraverso i propri canali social ufficiali, la Curva Nord nerazzurra torna a parlare e lo fa per difendersi dall’ondata mediatica di fango che si lamenta di aver subito nelle ultime settimane, relativamente agli sviluppi dell’inchiesta “Doppia Curva” che riguarda anche la Curva Sud rossonera.

IL COMUNICATO – «Nelle ultime settimane siamo stati travolti da un’ondata di fango senza precedenti, orchestrata da media avidi di sensazionalismo, pronti a sacrificare la verità sull’altare dell’audience. TV e giornali parlano di noi quotidianamente, dipingendoci come criminali e associandoci a situazioni con cui non abbiamo nulla a che vedere, alla ricerca di qualche ascolto e click in più.

Ciò ha contribuito al divieto di esporre, sia in casa che in trasferta, qualsiasi drappo appartenente di gruppi storici, oltre che lo striscione UNITI, FIERI, MAI DOMI. Le nostre scelte, frutto di un nuovo inizio e di una volontà di cambiamento, sono state strumentalizzate e distorte, con il chiaro obiettivo di distruggerci e farci scomparire definitivamente. Tutte le recenti decisioni sono state prese perseguendo la rotta del cambiamento, talvolta in maniera impulsiva ma sempre con l’obiettivo di tracciare un solco tra noi e il passato.

Fin da subito abbiamo voluto porre le basi per un futuro all’insegna della trasparenza e dei valori ULTRAS, senza alcuna dietrologia, prendendo le distanze da qualsiasi tipo di ambiente criminale e/o malavitoso. Respingiamo con forza qualsiasi tipo di associazione a famiglie criminali, e ribadiamo con fermezza la nostra totale estraneità ai fatti riportati dai media negli ultimi mesi. Combatteremo fino alla morte per onorare e preservare una storia ultras che ci precede da oltre 55 anni. Il passato non ci appartiene. Non tollereremo più questa caccia alle streghe. UNITI, FIERI, MAI DOMI».