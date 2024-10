Indagine Ultras Milan, Conte CHIARISCE: «Contatti con LORO? Sarebbe GRAVE. Ecco come stanno le COSE»

Indagine Ultras Milan, Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha commentato la situazione esplosa negli ultimi giorni. I dettagli

Intervenuto in conferenza stampa, Antonio Conte ha commentato così l’indagine degli Ultras del Milan:

CONTATTI ULTRAS SOCIETA’ E NOME GRADITO AI TIFOSI DEL MILAN – «Se avessi avuto contatti diretti con queste persone, sarebbe stata una cosa grave. Io sinceramente non li conosco. I gradimenti dei tifosi possono solo farmi piacere, perché il mio lavoro è apprezzato a 360 gradi, anche avendo lavorato in società rivali come Inter e Juventus. Non so benissimo la situazione, ho letto degli arresti a Milano. Non mi esprimo perché non sarei corretto, non conoscendo la situazione. Il calcio è felicità, gioia, condivisione, la sana passione del tifoso. Non dobbiamo mai dimenticarlo, poi noi dobbiamo pensare a fare del nostro meglio. Dobbiamo tutelarlo e proteggerlo».

