Incontro tra Commisso e Vlahovic, si definirà il futuro del giocatore

Rocco Commisso ha in programma un altro incontro con Dusan Vlahovic. Il giocatore nei giorni scorsi aveva pubblicato un’immagine in cui si trovava a Milano. La Fiorentina vorrebbe rinnovargli il contratto in scadenza l’anno prossimo per evitare di perderlo a costo zero. Visto il precedente con Chiesa, la Viola ha fissato un appuntamento con l’agente del giocatore.

Sul piatto ci sarebbe il rinnovo al rialzo e la promessa della cessione in caso di offerta di un grande club gradito all’attaccante.