Inchiesta ultras, nessuna coreografia della Curva dell’Inter nel match contro la Juve: il motivo

Inchiesta ultras, il no dalla polizia per la coreografia: il motivo e quanto successo ieri sugli spalti di San Siro. I dettagli

Nella serata di San Siro di ieri sera, durante Inter Juve non è andata in scena alcuna coreografia da parte del tifo organizzato nerazzurro. Una scelta ha ha fatto parecchio discutere, ma che arriva dall’alto, precisamente dalla polizia. Il motivo ha ovviamente a che fare con l’indagine sulla Curva Nord interista e sulla Curva Sud del Milan. A fare chiarezza su quanto accaduto è la Gazzetta dello Sport.

COREOGRAFIA INTER JUVE – «Nessuna coreografia da parte della Curva Nord e la cosa ha fatto molto rumore tra i tifosi nerazzurri, sui social e non solo. Come da prassi, ogni tipo di striscione va autorizzato dal Gos prima della partita. Al netto del giallo legato a una richiesta che non sarebbe mai arrivata, la mancata coreografia degli ultras interisti è figlia di una nuova linea adottata dalle autorità dopo l’inchiesta “Doppia Curva”».