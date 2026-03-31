Inchiesta San Siro, iter amministrativo pilotato? Le indagini svelano che… Segui le ultimissime sui rossoneri

L’inchiesta della Procura di Milano sulla vendita e la riqualificazione dello stadio San Siro entra in una fase cruciale, delineando uno scenario di “accordi informali e collusioni” tra istituzioni e club. Secondo quanto riportato dall’ANSA, che ha visionato i documenti ufficiali, i magistrati ipotizzano un iter amministrativo pilotato tra il 2019 e il 2025 per favorire gli interessi delle società calcistiche a discapito della trasparenza pubblica.

Un sistema di contatti sotterranei

Il fulcro dell’accusa riguarda la gestione della Grande funzione urbana (Gfu) ‘San Siro‘. Gli inquirenti sostengono che i vertici del Comune di Milano abbiano mantenuto rapporti costanti con i manager di Inter e Milan, volti a manipolare i procedimenti burocratici. Queste manovre avrebbero condizionato persino il contenuto dell’avviso pubblico del marzo 2025 per la valorizzazione del Meazza.

Nonostante le turbolenze giudiziarie, il Diavolo cerca di mantenere la concentrazione sul campo sotto la guida di Massimiliano Allegri. Anche il Direttore Sportivo Igli Tare, l’esperto dirigente albanese, segue con attenzione l’evolversi della vicenda stadio, fondamentale per il futuro economico del club.

Le fughe di notizie e i nomi coinvolti

Nelle carte emergono episodi di rivelazione di segreti d’ufficio. Al centro della bufera figurano l’assessore Giancarlo Tancredi e il direttore generale del Comune, Christian Malangone. I due avrebbero condiviso documenti riservati con Ada De Cesaris, ex assessore e consulente legale dei nerazzurri, anticipando delibere di Giunta fondamentali prima ancora che fossero discusse ufficialmente.

Il presunto sistema avrebbe favorito scambi di informazioni privilegiate anche con Mark Van Huuksloot, figura chiave della dirigenza interista. Queste ingerenze illecite avrebbero riguardato atti cruciali come la dichiarazione di pubblico interesse e l’esito del Dibattito Pubblico, permettendo alle società di muoversi in anticipo rispetto ai tempi legali. Mentre la magistratura scava nel passato, i tifosi della compagine meneghina attendono di capire se questi sviluppi rallenteranno ulteriormente la costruzione di una nuova casa per i propri beniamini.