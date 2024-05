Impallomeni sicuro sul futuro di Conte: «Napoli a parte non aveva offerte? La verità è che…». Le sue dichiarazioni

Intervenuto su TMW Radio, Impallomeni ha parlato così di Antonio Conte. Le sue parole sul tecnico accostato al Milan e ora molto vicino al Napoli.

BONANNI – «E’ stata una scelta di Conte ma anche una sfida. Molti dicono che non aveva nulla, aspettava la Juve, ma ha scelto il Napoli. E questa è la realtà. Non ci si può lamentare di questo colpo, è stata una mossa perfetta di ADL, grande allenatore in una piazza difficile dove poco tempo fa ha vinto Spalletti. E’ una sfida per Conte, dire che ha scelto Napoli per mancanza di alternative fa ridere»