Zirkzee Milan, Impallomeni AVVERTE: «Non so come finirà, ma la situazione è questa». Le parole dell’ex calciatore

Stefano Impallomeni ha parlato ai microfoni di TMW della trattativa tra il Milan e Joshua Zirkzee. Di seguito le parole del giornalista ed ex calciatore:

PAROLE – «Non so come finirà. Sarebbe il profilo perfetto per l’attacco del Milan e per il gioco della squadra, perché è un giocatore formidabile. All’agente però dico di darsi una regolata, non è possibile chiedere 15 mln di commissioni. Non mi piace fare la morale, ma è una cifra ecessiva».