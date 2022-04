A TMW Radio, durante Maracanà, il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha commentato il possibile ritiro di Ibrahimovic

«Ha fatto bene e per me continuerà a giocare. Quest’anno è stato sfortunato, se riprende bene, si può ancora divertire in Serie A»