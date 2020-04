L’agente del centrocampista del Brescia Sandro Tonali chiude, per ora, ad ogni possibile trasferimento all’estero: il Milan attende

Ecco le parole dell’agente di Sandro Tonali in merito alla possibilità di un trasferimento del suo assistito all’estero. Il centrocampista del Brescia piace tanto al Milan.

«Parlare di mercato adesso è impossibile. Ho un’agenzia che fa anche trasferimenti internazionali. Riunioni a Monaco, Londra, Madrid. Che senso hanno? Come fai a ipotizzare un trasferimento all’estero adesso? Non sai cosa succede in Francia, Spagna, Inghilterra ecc. Non possiamo fare nulla per il momento. Gli attestati di stima ci sono come prima, ma nulla di concreto»