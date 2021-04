Il sogno proibito di Guardiola, l’arte di vincere di Zidane

La seconda serata di Champions League ha promosso alle semifinali il Manchester City di Pep Guardiola e il Real Madrid di Zinedine Zidane

Sarà l’anno del Manchester City? Non sono pochi gli addetti ai lavori convinti che possa davvero essere la stagione della svolta per l’armata Blue Moon che da troppi anni insegue la consacrazione internazionale, vissuta sin qui come un sogno (mostruosamente) proibito.

Al pari del suo mentore Pep Guardiola che da quando è approdato in Premier League non ha ancora saputo ripetere i trionfi continentali dell’era blaugrana.

