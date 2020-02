Il rigore di Fiorentina-Milan fa ancora discutere tanto che il noto giornalista Sabatini si è schierato apertamente

Ecco le parole di Sabatini a Radio Sportiva in merito al rigore concesso da Calvarese in Fioretina-Milan di sabato scorso.

«Rigore per la Fiorentina? Sono d’accordo nel rendere più stringente il controllo al Var. Nel contatto fra Romagnoli e Cutrone si vede che il difensore rossonero tocca il pallone e arriva in anticipo. Per me non era rigore»