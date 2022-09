Il Milan su Walz del Dortmund, l’ex tecnico Erceg: «Assomiglia a Gattuso»

Il Milan segue con grande attenzione il baby Walz, classe 2004 in scadenza di contratto con il Dortmund: le parole di Erceg

Intervistato in esclusiva da TMW, Ivica Erceg , vice-allenatore del Kickers Offenbach ed ex allenatore di Walz ai tempi dell’U15 del Karlsruher SC, ha parlato del baby 2004 del Borussia Dortmund, in scadenza di contratto a giugno, seguito con molta attenzione dal Milan:

«Vasco è un ragazzo ambizioso e molto competitivo, sia a livello personale sia professionale. È ancora giovane, ma parliamo di un calciatore sicuro di sé e dei suoi mezzi, che non ha mai paura di assumersi le sue responsabilità in campo. Walz è un leader nato. So che Vasco parla molto bene l’italiano e che si sente italiano. Per caratteristiche si adatterebbe perfettamente alla Serie A, non ho dubbi su questo. Walz è un jolly di centrocampo in grado di giocare un calcio moderno, perché è valido nelle due fasi, col pallone fra i piedi, nei tackle e anche nell’impostazione. Attacca e difende senza mai fermarsi. Per questo dico che somiglia molto a Gennaro Gattuso, un duellante intenso e aggressivo, ma anche un abile stratega tatticamente».