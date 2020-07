Il Milan riscopre Kessie e Calhanoglu: i diesel rossoneri

Franck Kessie e Hakan Calhanoglu sono le dolci riscoperte di questo Milan. Arrivati sotto Fassone e Mirabelli, arriva ora la loro rivincita

La ripresa a marce forzate del Milan dopo la “pausa” Covid-19 ha regalato ai rossoneri tanti punti e nuove, concrete, ambizioni europee. Tra i protagonisti di questa rinascita figurano sicuramente Franck Kessie e Hakan Calhanoglu. Tre gol per il primo, tre gol e quattro assist per il secondo. Il tutto in sole 7 partite (dalla gara di ripresa contro il Lecce). Prestazioni convincenti, collocazioni tattiche ideali ed una leadership all’interno degli equilibri della squadra che si afferma ogni giorno sempre di più. Per Pioli sono pedine insostituibili.

Come bene ricorderete però non è sempre stato così. I due giocatori sono approdati a Milanello entrambi nell’estate 2017 sotto la gestione Fassone-Mirabelli. Pagati, anche piuttosto profumatamente, da Atalanta e Bayern Leverkusen, Kessie e Calhanoglu non sono mai riusciti a lasciare un’impronta pienamente positiva, né soprattutto una buona impressione agli occhi dei tifosi. Complici sono state sicuramente stagioni buie per l’intero Milan e gestioni tecniche tanto altalenanti quanti discutibili. La fiducia in loro non è mai mancata da parte degli allenatori, che li hanno sempre schierati titolari.

Il rendimento però sembra averli consacrati solamente con mister Pioli. Calhanoglu ha iniziato a giocare, dopo stagioni da fuori ruolo, finalmente nelle sue posizioni favorite e Kessie è tornato ad imporre le sue prestazioni che tanto lo avevano distinto ai tempi dell’Atalanta. Ad oggi i due sono pedine insostituibili per il Diavolo e cardini su cui il Milan dovrà costruire il proprio futuro, anche senza Pioli.