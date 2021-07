Il Milan fa sul serio per Kaio Jorge: Maldini prepara l’affondo

Kaio Jorge è un chiaro obiettivo del Milan di Stefano Pioli. Maldini potrebbe portarlo in rossonero già in questa sessione di mercato estiva

Stando a quanto riferisce Sky Sport il Milan sarebbe intenzionato a prelevare Kaio Jorge già in questa sessione di mercato estiva.

Il contratto del giocatore brasiliano scade il 31 dicembre 2021, motivo per cui i rossoneri potrebbero prelevarlo a zero, ma lo scopo della società di Via Aldo Rossi sarebbe quello di portarlo subito a Milanello. Maldini e Massara sarebbero pronti a stanziare una cifra pari a 5 milioni di euro. Il Santos chiederebbe il doppio.