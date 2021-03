Il Milan chiede Malen a Raiola: ecco la risposta dell’agente

Il Milan avrebbe chiesto informazioni a Raiola per l’attaccante del Psv Malen, suo assistito. Ecco lo stato dell’arte

Come riportato da calciomercato.com, il Milan, nei vari incontri con Raiola per discutere dei rinnovi di Donnarumma e Ibrahimovic, avrebbe chiesto informazioni concrete per Malen, forte attaccante del PSV.

LA RISPOSTA DI RAIOLA – Raiola ha però fatto picche volendo trasferire l’attaccante al Borussia Dortmund. Il Milan dovrà guardarsi altrove dunque per cercare la punta da affiancare a Ibra in vista della prossima stagione.