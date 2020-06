Il Milan celebra il ritorno al calcio giocato in un Tweet

La Lega Serie A ha pubblicato i calendari ufficiali per la ripartenza del campionato che tornerà dunque in campo dopo oltre 3 mesi di stop forzato dovuto all’emergenza coronavirus.

Il Milan, tramite il proprio account ufficiale Twitter ha celebrato così il ritorno in campo:

Calcio is back in action ⚽

Our fixtures list for #SerieATIM Matchdays 27 to 35

Si torna a giocare! ⚽

Ufficiali date e orari delle prossime nove giornate di @SerieA #SempreMilan pic.twitter.com/P1rgjVlrh9

— AC Milan (@acmilan) June 1, 2020