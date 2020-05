Il Mattino: «Mossa della Lega Calcio. Si riparte il 13 giugno»

Il Mattino: la Lega Calcio avrebbe optato per la ripartenza il 13 giugno. Ora la palla passa al governo, che spetta l’ultima decisione

«Mossa della Lega: via il 13 giugno. Ma decide il governo» – è il titolo in primo piano dell’edizione Il Mattino in edicola questa mattina. La Lega Calcio dunque indica la data precisa per la possibile ripartenza della Serie A.

Il presidente del Napoli, De Laurentiis, vorrebbe ripartire il 20 giugno. La palla ora passa al governo, che ha il compito di prendere l’ultima decisione.