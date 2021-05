Il Lille saluta Maignan: «Orgogliosi di averti avuto con noi. Ti auguriamo il meglio»

Mike Maignan è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan: ecco il saluto che il Lille ha dedicato al portiere francese

MAIGNAN: CRESCIUTO POI RIVELATO A LOSC

È arrivato a Les Dogues come un giovane portiere con un grande potenziale ma ancora sconosciuto in Ligue 1. Ha lasciato il club con un titolo del campionato francese a suo nome e un posto nella squadra di 26 uomini per il prossimo Campionato Europeo UEFA. Sviluppato e poi rivelato al LOSC dall’estate del 2015, Mike Maignan ha indossato la maglia per 6 stagioni, di cui 4 da titolare. Nel 2018-2019 ha vinto il trofeo di miglior portiere della Ligue 1, per il quale era in corsa anche nel 2020-2021. Questa stagione, egli avrà segnato in particolare dal raggiungimento di 21 fogli puliti in campionato (record nella storia del LOSC, legato con Vincent Enyeama nel 2013-2014, e il più alto totale di questa stagione tra i 5 principali campionati europei).

180 PARTITE CON IL LILLE

Ora 25, L’Aquila Magica si prepara ad unirsi al Milan, secondo in Italia e, come il LOSC, qualificato per la prossima UEFA Champions League. A San Siro, uno stadio che conosce già avendo vinto lì con i Dogi il 5 novembre dello scorso anno (0-3), Mike si riunirà con Rafael Leão e Zlatan Ibrahimovic, con cui ha giocato. Dopo 180 partite giocate sotto il sigillo del Dogue in tutte le competizioni, Mike Maignan lascia il LOSC dove lascerà nella storia il segno indelebile di un titolo di campionato che nessuno dimenticherà.

GRAZIE Mike. Il LOSC è orgoglioso di averti avuto nelle sue file e ti augura il meglio per il futuro sotto i tuoi nuovi colori.

Fonte: losc.fr