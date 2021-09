Il gioco del Milan: Tonali cresce e Giroud ha colmato un buco enorme

Il Milan si conferma una delle squadre più bella, compatta e in crescita di tutte. Ecco l’analisi del Corriere dello Sport

Ecco l'analisi del Corriere dello Sport che, nell'edizione odierna esalta la squadra di Pioli dandole un bel 8.5 al gioco. Le prove di forza a Marassi e contro il Cagliari avevano dato la conferma, ma la vittoria in totale supremazia contro la Lazio è la certificazione finale.

In tutto questo, si sottolinea la crescita esponenziale di Sandro Tonali, che si sta prendendo il centrocampo milanista sulle spalle e il buco colmato da Olivier Giroud in una posizione di campo importante quale è l’attacco. Il francese è uno stimolo costante per Leao e Rebic, chiamati ad essere sempre pronti ad ogni chance che verrà loro concessa.