Il futuro di Kessie dipende dalla trattativa per Florentino

Al momento la trattativa tra Milan e Benfica per Florentino è in stallo. Il mediano è uno degli obiettivi di centrocampo del Milan per la prossima stagione. Sarebbe stato proprio Ralf Rangnick ha segnalarlo alla proprietà per rafforzare il centrocampo milanista. In caso di arrivo del giocatore del Benfica, il futuro di Frank Kessie diventerebbe un incognita. L’ivoriano, arrivato sotto la gestione Mirabelli e Fassone, ad oggi costituisce la coppia di centrali insieme a Ismael Bennacer. L’ex Atalanta tuttavia potrebbe anche lasciarsi ingolosire dalle offerte provenienti dall’Inghilterra, Arsenal su tutti.