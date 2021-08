Il calcio femminile anche su Tim Vision, l’accordo con la FIGC

La FIGC ha ufficializzato l’accordo con Tim Vision per la trasmissione delle partite del calcio femminile. I termini del contratto per la prossima stagione

«TimVision – grazie al nuovo accordo siglato con la FIGC – continuerà a essere il Title Sponsor della Serie A Femminile per le prossime due stagioni sportive. TimVision trasmetterà in diretta tutte le partite del massimo campionato, a cui si aggiungono anche i match della fase finale della Coppa Italia – a partire dai Quarti di finale – e della Final Four della Supercoppa.

Accanto a TimVision, la novità sarà rappresentata da LA7, che ha acquisito i diritti per portare in chiaro nelle case degli italiani 22 incontri di campionato (una gara per ogni giornata), le semifinali e la finale di Coppa Italia e le tre sfide che caratterizzeranno il rinnovato format – già utilizzato la scorsa stagione – della Supercoppa».