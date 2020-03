Il calcio detta la via del sorriso: Lippi si emoziona riguardando “Il Mondiale”

L’ex CT Marcello Lippi assiste emozionato alla replica delle partite trasmesse su Sky del Mondiale di calcio del 2006

«Ho rivisto tutti i miei grandi giocatori e ho provato delle bellissime emozioni». L’ex commissario tecnico della nazionale Marcello Lippi in diretta su Twitter si emoziona ripensando a quell’estate del 2006 ringraziando pubblicamente Sky Sport per averne ripercorso i momenti salienti.

Un modo come un altro per ritrovare il sorriso attraverso il calcio ricercando analogie con quella splendida cavalcata del mondiale in Germania: l’Italia infatti, devastata dal terremoto calciopoli riuscì a riscattare la propria immagine con la vittoria dei campionati del mondo riversando sulle strade milioni di italiani. Oggi il Paese in preda al Coronavirus deve prendere esempio da quei campioni pronti a sacrificarsi l’uno l’altro per un bene comune.