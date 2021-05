Ielpo: «Non capisco le sostituzioni di Pioli all’86esimo minuto»

Mario Ielpo su Milan TV ha espresso una critica nei confronti di Stefano Pioli. Le parole dell’ex portiere rossonero

«Quello che non ho capito è la sostituzione all’86esimo del secondo tempo. Non le ho mai capite perché non permetti al giocatore di incidere sulla partita. Serviva qualcuno che desse la scossa alla squadra. Ho visto dei giocatori spenti e diligenti nel seguire lo spartito, ma se le cose non funzionano devi metterla sul succede quel che succede».