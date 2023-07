Icardi Milan: così il Galatasaray lo ha sottratto alla concorrenza

Il Milan si sta muovendo per rinforzare la rosa sul mercato. Nella lista dei nomi per l’attacco c’è anche Icardi che però..

Icardi ha scelto il suo futuro. Accostato anche il Milan in questa sessione di mercato estiva, giocherà in Turchia.

Come riportato da Gianluca Di Marzio è un nuovo attaccante del Galatasaray: l’argentino arriva a titolo definitivo dal Paris Saint-Germain per un totale di 10 milioni di euro di cartellino. L’ex Sampdoria e Inter ha firmato il contratto in Argentina: un triennale che quindi scadrà nel 2026.