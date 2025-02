Ibrahimovic su Conceicao: «Massima fiducia per Conceicao. I numeri dicono che...»

Conferenza stampa Ibrahimovic: il Senior Advisor del Milan ha analizzato la vittoria dei rossoneri contro il Verona. Le dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa dopo Milan-Verona, Zlatan Ibrahimovic ha dichiarato:

PAROLE – «Da quando è arrivato Conceicao ha fatto 14 punti e il Napoli ne ha fatti 15. Quasi come il Napoli che è primo in classifica. Siamo molto fiduciosi di quello che sta facendo, la squadra sta migliorando. Non ha avuto tanto tempo, ogni tre giorni arriva una partita: l’ideale era vincere contro la Dinamo Zagabria, anche per recuperare giocatori. Anche questa settimana che arriva ci si poteva riposare. Siamo molto fiduciosi, crediamo tanto in quello che stiamo facendo. Massima fiducia per Conceicao: quello che viene scritto sui giornali è tutto inventato, non è vero che ho litigato con Conceicao. Magari fosse vero, litigare mi caricava da giocatore