Ibrahimovic:«Sono maturo. Ecco perché non gioco come un tempo»

Ibrahimovic, nel corso dell’intervista a Milan TV, ha parlato anche della sua innovazione nel modo di giocare. Ecco che cosa ha detto:

Sul suo modo di giocare: «Ogni giocatore cambia in base alla sua età. Non posso giocare come cinque anni fa o dieci. Le esperienze ti cambiano e ti rendono maturo. Gioco per aiutare la squadra e farlo nel miglior modo possibile. Non esagero e non faccio cose in più. Devo avere l’equilibrio di fare il giusto. Non voglio essere trattato in modo differente, io devo essere un esempio: se io faccio al massimo i miei compagni devono fare così. Questa è la mia mentalità non c’è niente da fare».